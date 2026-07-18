В Тихвине возбудили дело после гибели двух человек на пожаре

Тела обнаружили после тушения пожара. Фото: Следком Ленобласти

Трагедия произошла 17 июля в четвертом микрорайоне Тихвина. После ликвидации пожара в квартире обнаружили тела двух человек. Ими оказались 43-летний мужчина и 47-летняя женщина. Следственный отдел по городу Тихвину возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

В СУ СК России по Ленинградской области сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия.

По предварительным данным, мужчина и женщина отравились продуктами горения. Специалисты напоминают: угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, и потерять сознание можно за несколько вдохов. Спасти может только исправная вентиляция и осторожное обращение с обогревателями. Виновному грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают точную причину возгорания.