Петербуржец ограбил соседа по коммуналке и заставил отдать ему 107 тысяч рублей

Безработного грабителя задержали в тот же день. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец ограбил соседа по коммуналке заставил отдать ему 107 тысяч рублей. Инцидент произошел 18 июля в доме на Садовой улице в Адмиралтейском районе. Мужчина обратился в полицию, где рассказал о том, что во время ссоры его безработный сосед разбил телефон, а после ограбил его комнату, угрожал насилием и вынудил перевести более 100 тысяч рублей на свой счет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В тот же день, в 21:00, в квартире на Садовой улице был задержан 44-летний безработный мужчина. Ранее он уже был судим, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Грабителя-рецидивиста задержали.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что хулиган пытался застрелить двух мужчин из-за ссоры на проспекте Народного Ополчения во время ссоры.