Меншиковский проспект отремонтировали в Петербурге

В 2026 году в программу ремонта в Петербурге включено около 80 объектов. Фото: gov.spb.ru

В Калининском районе обновили Меншиковский проспект. Его протяженность превышает 1 километр. На проезжей части и тротуарах заменили асфальтобетонное покрытие на площади 22 тысячи квадратных метров, установлены новые бортовые камни, приведены в порядок люки, проведено благоустройство и нанесена разметка из термопластика. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Меншиковский проспект - важная транспортная артерия района, и его состояние влияет на комфорт и безопасность движения. Рядом с проспектом расположены социальные объекты, такие как школы, детские сады, библиотека и Санкт-Петербургский технический колледж, - отметили в Смольном.

В 2026 году в программу ремонта в Петербурге включено около 80 объектов. Уже завершён капитальный ремонт Невского проспекта на определенном участке, а также обновлены другие магистрали. В 2026 году планируется отремонтировать более 14 километров дорог в Калининском районе.