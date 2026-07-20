Силовики задержали агрессивного мужчину в Кемерове

Неадекватного мужчину задержали в Кемерово. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 19 июля в телеграм-канале «Инцидент Кемерово» появилась информация о задержании мужчины в южной части города. Как сообщает издание VSE42.ru, на опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов скручивают горожанина, который, по словам свидетелей, проявлял крайнюю агрессию.

- Очевидцы описали его состояние как неадекватное. В публикации канала отмечалось, что мужчина был весь в крови и выглядел отрешенно, - отмечает издание.

Один из свидетелей произошедшего рассказал, что именно он вызвал экстренные службы. Мужчина заметил подозрительного человека на проезжей части улицы Космической и решил сообщить о случившемся. Подписчик канала поделился подробностями и рассказал, что задержанный передвигался с предметом, напоминающим нож, кидался под проезжающие машины и громко кричал.

Сообщает издание телеграм-канал «Инцидент Кемерово», что в результате инцидента никто из посторонних не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.