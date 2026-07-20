Петербуржцев предупредили о новых перекрытиях дорог в городе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ предупредила о новых перекрытиях дорог в Петербурге с 20 июля. Так, в Василеостровском районе с 20 июля по 4 сентября и с 11 по 18 сентября ограничено движение на Уральской улице (между улицей Одоевского и переулком Декабристов) из-за прокладки коммуникаций.

В Красногвардейском - с 22 июля по 4 августа закрыто движение по Муринской дороге (от Муринского моста до Пискарёвского проспекта) в связи со строительством инженерных сетей.

В Петроградском районе с 28 марта по 7 октября ведётся прокладка коммуникаций, с 22 июля по 7 октября закрыто движение по Песочной набережной (от Левашовского проспекта до Барочной улицы). Для объезда можно использовать следующие маршруты: Левашовский проспект, Чкаловский проспект, набережная реки Карповки, Вяземский переулок, Каменноостровский проспект.

В Приморском районе с 22 по 28 июля закрыто движение по набережной Чёрной речки (от Школьной улицы до улицы Савушкина) и ограничено движение по Карельскому переулку (от Школьной улицы до улицы Савушкина). Движение по Карельскому переулку будет осуществляться в одном направлении - от Школьной улицы к Савушкина. Для объезда доступны: Школьная улица, Карельский переулок, улица Савушкина, Торжковская улица, Новосибирская улица, Ланское шоссе.

- ГАТИ напоминает о необходимости соблюдения безопасности пешеходов и рекомендует планировать маршруты с учетом временных ограничений. Следуйте информационным щитам с картами и указателями объезда, - отметили в пресс-службе ГАТИ.

Всю информацию о временных ограничениях можно найти на сайте ГАТИ.