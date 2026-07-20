Сильный дождь и мощный ветер обрушатся на Петербург 21 июля

21 июля в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей и гостей Петербурга предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. 21 июля в Северной столице ожидаются дожди, местами интенсивные, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в официальном канале в MAX по оповещению населения Санкт-Петербурга.

- В связи с этим рекомендуется проявлять осторожность. Особенно важно следить за погодными условиями водителям и пешеходам, - сказано в предупреждении.

Интенсивные осадки могут привести к ухудшению видимости на дорогах и образованию луж, которые могут стать причиной ДТП. Порывы ветра также могут повлиять на устойчивость конструкций и транспорта.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112. Операторы службы готовы прийти на помощь и оперативно отреагировать на любую возникшую проблему.