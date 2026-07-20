В Ленобласти ищут 81-летнего пенсионера, который ушел на прогулку 11 дней назад

Пенсионер ушел на прогулку без телефона. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Престарелого мужчину 11 дней ищут в Ленобласти. 81-летний дедушка ушел из дома в дачном массиве Пупышево 8 июля и до сих пор не вернулся. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят местных жителей осмотреть свои участки и все постройки – есть вероятность, что пожилой человек укрылся на чужой территории.

- Пенсионер ушел на прогулку без телефона, воды и в легкой одежде. На нем была фланелевая кофта, темные тренировочные штаны, тапочки и серо-голубая бейсболка, - следует из ориентировки.

Камеры наблюдения зафиксировали, что через полтора часа после выхода он находился в двух километрах от дома. Где он находится теперь – неизвестно.

Добровольцы просят владельцев заброшенных дач связаться с хозяевами и проверить все строения. Если кто-то видел мужчину или знает, где он может быть, просят звонить на горячую линию отряда.