Станцию метро «Нарвская» временно закрывали на вход утром 21 июля

Станция работает в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Станция метро «Нарвская» временно закрыта для входа. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы. Причиной стала неожиданная остановка эскалатора. Сама станция работает только на выход. Инцидент произошел в 10:10.

- Причина остановки эскалатора - попадание постороннего предмета. На станцию «Нарвская» направлены аварийно-восстановительные формирования метрополитена, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Как только ситуация стабилизируется, станция возобновит работу в обычном режиме.

Уже в 10:20 станция вновь продолжила работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что «Балтиец» встал на станции метро «Площадь Мужества» из-за неопознанного объекта. Сотрудники метрополитена вывели всех пассажиров из вагонов поезда обратно в вестибюль. Весь переполох произошел из-за пакета с логотипом известного маркетплейса.