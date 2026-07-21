Юрист Матюшенков: За кличку питомца можно сесть в тюрьму или нарваться на штраф

Владельцы животных могут получить штраф за кличку питомца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бакс, Булка, Оливка и Тюбик - выбирая клички для питомцев, владельцы животных порой могут перейти грань и... схлопотать штраф. Это как минимум. Юрист, первый заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков напомнил, что в некоторых случаях можно и в тюрьму попасть сроком до пяти лет! Например, если кличка домашнего питомца совпадает с именем какого-нибудь нацистского преступника. - Российское законодательство не регулирует перечень допустимых кличек, но это не означает, что давать имена домашним питомцам - частное дело владельца, - заявил «Абзацу» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков. - Если кличка совпадает с именем исторического лица, включая нацистского преступника, используется публично и сопровождается одобрением идеологии нацизма, оправданием преступлений или демонстрацией нацистской символики, правовая оценка может измениться. По словам юриста, тут уже может идти речь о пропаганде или публичном демонстрировании запрещенной символики, за что российским законодательством предусмотрена ответственность - штраф от одной до двух тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов.

Если же владелец назвал питомца, допустим, именем нацистского преступника, но без каких-либо дополнительных действий, то состава административного правонарушения тут не возникает. Но есть нюанс.

- Санкции по части первой статьи 354.1 УК РФ предусматривают штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если же имеются квалифицирующие признаки, такие, как использование сети Интернет, то ответственность усиливается – до пяти лет лишения свободы, – добавил Матюшенков.