Жители Петербурга и Ленобласти стали редко покупать замороженную рыбу

Разница в цене между замороженной и охлажденной рыбой в регионе составила 209 рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продажи замороженной рыбы в Петербурге и Ленинградской области сократились на 13% в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 2289 тонн. При этом средняя цена килограмма выросла на 19% и составила 680 рублей.

Охлажденной рыбы, напротив, продали на 27% больше – 1861 тонну. Ее средняя цена за год выросла всего на 2% и достигла 889 рублей за килограмм. По итогам марта на Петербург и Ленобласть пришлось 14% всех продаж охлажденной рыбы в стране и всего 3,6% замороженной.

- Разница в цене между замороженной и охлажденной рыбой в регионе составила 209 рублей – почти вдвое меньше, чем в среднем по России. В целом по стране охлажденная рыба подешевела на 4% до 991 рубля, а замороженная подорожала на 13% до 531 рубля, - пишут «Ведомости Северо-Запад».

Эксперты связывают снижение спроса на замороженную рыбу с падением вылова в Северном бассейне – в прошлом году там добыли на 29% меньше трески и пикши. Падение поставок частично компенсируют местные предприятия аквакультуры, которые поставляют свежую охлажденную продукцию.