«Ленфильм» проведет новый кинофестиваль «Огни большого города»

Торжественное открытие состоится 27 августа в ЦПКиО имени Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международный кинофестиваль «Огни большого города» впервые пройдет в Петербурга с 27 по 31 августа. Организатором выступила киностудия «Ленфильм» при поддержке Минкультуры и городского правительства.

- Торжественное открытие состоится 27 августа в ЦПКиО имени Кирова, вход для зрителей будет бесплатным, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Главная тема фестиваля – город в кадре. В конкурсной программе заявлены игровые, документальные и анимационные фильмы. Город в них выступает не просто фоном, а полноценным героем, который влияет на сюжет и характеры персонажей.

Вне конкурса зрителей ждут несколько тематических блоков. В секции «Санкт-Петербург на экране» покажут современные блокбастеры и классику – например, «Счастливые дни» Алексея Балабанова и «Прогулку» Алексея Учителя. В программе «Незабываемый Ленинград» – «Довлатов» Алексея Германа, «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова и другие фильмы. Также в программе документальные фильмы о городах России, специальный показ к 80-летию Владимира Бортко и мировая классика – работы Вонга Кар-Вая, Джима Джармуша и других режиссеров.

Показы пройдут на площадках «Ленфильма», Дома кино, киноцентра «Родина» и других. Заявки на конкурс принимают до 1 августа. Победителей выберет жюри из российских и зарубежных кинопрофессионалов.