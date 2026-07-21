Китайский Haval Jolion стал самым популярным авто в Петербурге

Второе место занял Tenet T7. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Haval Jolion стал самым продаваемым новым автомобилем в Петербурге с начала 2026 года. За шесть месяцев в городе зарегистрировали 1922 такие машины – на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале.

Второе место занял Tenet T7 с 1798 регистрациями, третье – Belgee X50 с показателем 1056 машин. В топ-5 также вошли LADA Granta с 993 регистрациями и Haval M6 – 958 автомобилей.

- При этом продажи LADA Granta упали на 22% по сравнению с прошлым годом, а Haval M6, наоборот, вырос на 41%, - отмечает Гаврилов.

Вторую пятерку открывает Tenet T4 с 910 регистрациями. Седьмое и восьмое места заняли премиальные автомобили дороже 4 млн рублей – Geely Monjaro и Voyah Free с 819 и 753 машинами соответственно. Замыкают десятку Changan UNI-S с 721 регистрацией и LADA Vesta – 720 машин.

Падение продаж в первой десятке показали LADA Granta, Geely Monjaro, Changan UNI-S и LADA Vesta, причем у последней спад оказался самым сильным – минус 37%. Российский рынок продолжает переориентироваться на китайские бренды, которые занимают большую часть рейтинга.

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