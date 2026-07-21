Подростка отправили под домашний арест за поджог на железной дороге в Петербурге

Мальчика задержали на следующий день после поджога. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Выборгский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему школьнику, обвиняемому в подготовке теракта. По версии следствия, вечером 19 июля он поджег релейный и батарейный шкафы на 15-м километре перегона «Шувалово – Парголово».

- Подростка ограничили в свободе – ему запретили выходить из дома до 19 сентября, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мальчика задержали на следующий день после поджога, тогда же ему предъявили обвинение. В суде подросток отрицал вину, но следствие настаивало на строгой мере. В итоге суд назначил запрет определенных действий – школьник не сможет покидать жилье без разрешения следственных органов.

По данным следствия, мальчик действовал под давлением неизвестных. Неизвестные куратору угрожали ему и его семье, чем и вынудили пойти на преступление.