Мужчина справил нужду у Казанского собора и избил пожилого туриста за замечание

Нарушитель догнал обидчика и нанес удар со спины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина справил нужду в мусорную урну у Казанского собора, а когда 72-летний турист из Оренбургской области сделал ему замечание, избил пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 июля пожилая пара гуляла по центру города. У Казанского собора они заметили мужчину, который справлял нужду в мусорную урну прямо напротив входа в храм. Возмущенный таким поведением жителя Культурной столицы пенсионер сделал ему замечание, и двинулся со своей супругой дальше по Невскому. Но нарушитель догнал обидчика и нанес удар со спины, отчего пожилой человек упал и ударился головой об асфальт.

- Очевидцы вызвали полицию, на место прибыл наряд Росгвардии и задержал нападавшего. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение мягких тканей головы, - уточняется в сообщении.

Задержанным оказался 35-летний житель Адмиралтейского района, работающий мойщиком посуды. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание за нанесение телесных повреждений.