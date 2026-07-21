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НовостиПроисшествия21 июля 2026 17:30

15-летнего подростка задержали за поджог АЗС в Выборге

Школьника задержали рядом с местом пожара
Регина МАРИНЕЦ
В последнее время участились случаи, когда дети поджигают автозаправки.

В последнее время участились случаи, когда дети поджигают автозаправки.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Очередной подросток, вероятно, ставший жертвой мошенников, поджег автозаправочную станцию в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западу.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали поджигателя, - говорится в сообщении.

Предполагается, что 15-летний юноша спалил газовую станцию. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Отметим, что в последнее время участились случаи, когда дети поджигают автозаправки. Они винят во всем мошенников, которые шантажировали их в интернете. Кто стоит за серией пожаров – неизвестно.

Буквально несколькими часами ранее суд отправил под домашний арест 14-летнего школьника по делу о теракте. Он поджег релейный и батарейный шкафы на 15-м километре перегона «Шувалово – Парголово».