Туристы отсудили компенсацию после ДТП с автобусом в Карелии

Причиной ДТП признали ошибку водителя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пара туристов, пострадавшая в аварии экскурсионного автобуса в Карелии зимой 2025 года, через суд добилась компенсации. Как сообщил портал «Карелинформ», пара вот-вот должна была праздновать свадьбу, но в итоге невеста едва не погибла.

Девушка получила тяжелые травмы, мужчина – легкие. Пострадавшую госпитализировали в больницу Сортавалы, затем перевезли в московский НИИ Склифосовского. Там она проходила лечение в реанимации и нейрохирургии. Спутник находился рядом с ней во время лечения и не смог продолжить отдых. Из-за случившегося молодые люди перенесли свадьбу на неопределенный срок.

- Причиной ДТП признали ошибку водителя, не справившегося с управлением в сложных дорожных условиях. Однако ответственность за безопасность туристического продукта суд возложил на туроператора, а не на перевозчика, - уточнило издание.

По решению суда девушка получит 450 тысяч рублей – компенсацию морального вреда и штраф. Ее спутник получит 52,5 тысячи рублей – компенсацию, возврат стоимости неоказанных услуг и штраф.