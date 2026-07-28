Выяснилось, что Федор М. не впервые домогался до маленьких девочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Убийце, ушедшей за грибами 12-летней девочки в Ленобласти, вменили еще два эпизода. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Трагедия произошла в Тосненской районе Ленобласти, где девочка отдыхала вместе с семьей на даче. В тот злополучный день, 2 июля, Милана вышла за грибами на знакомую опушку и не вернулась. Девочку нашли без одежды со множеством ножевых ран. Спустя день правоохранителям удалось задержать подозреваемого – им оказался 42-летний Федор М. На допросе он во всем сознался.

Позже стало известно, мужчина домогался родной племянницы. Все происходило в течение нескольких месяцев, начиная с 2021 года. Тогда девочке было всего девять лет.

- Известно минимум о двух эпизодах, возбуждено уголовное дело, - подтвердил источник «КП-Петербург».

Пока неизвестно, сознался ли душегуб в развращении племянницы сам или же в СК обратились родители девочки, которая могла заговорить после задержания изверга.