На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.