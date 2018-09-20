В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.