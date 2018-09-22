В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет.