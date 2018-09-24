В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»
В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»