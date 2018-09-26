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Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, а также альбом рисунков его ученицы и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
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