Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, а также альбом рисунков его ученицы и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста

Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, изъятую у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста
Русскому музею передали альбом рисунков ученицы художника Алексея Саврасова и впоследствии супруги Ольги Лагоды-Шишкиной, изъятые у контрабандиста