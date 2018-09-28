Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города
Два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой в центре города