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В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций
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