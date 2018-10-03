В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций

В Ленинградской области прошли масштабные учения МЧС, на которых спасатели отработали последствия ликвидации различных чрезвычайных ситуаций