Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга - нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга».

Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов вручил работникам образования и культуры награды Правительства Санкт-Петербурга