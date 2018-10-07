Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
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Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена
Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли в Петербурге на стене одного из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена