Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нетипового ГБНОУ "Академия цифровых технологий"