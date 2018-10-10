Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
Львы украшающие мост на канале Грибоедова, после двухмесячной реставрации, вернулись на свои места.
«На остальное есть программы с Малаховым»: Дзюба заявил, что в сборной не обсуждают инцидент с Кокориным и Мамаевым