СКА проиграл дома в овертайме матча с ярославским Локомотивом в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа