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СКА проиграл дома в овертайме матча с ярославским Локомотивом в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1

ХОККЕЙ СКА проиграл дома в овертайме со счетом 0:1
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