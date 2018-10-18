Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге