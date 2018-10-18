Фотогалереи
Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге

Выставка «Мода русского модерна», представляющая экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева, открылась в картинном зале Витебского вокзала в Петербурге
Новости 24
Руферы «прокатились» на колеснице Арки Главного штаба
В аэропорту Пулково поймали убийцу из Всеволожска
СКА сыграет против ЦСКА на стадионе на Крестовском
После трагедии в Керчи в Петербурге проверят все школы, колледжи и вузы
Александр Беглов пригласил петербуржцев на субботник
Беглов подписал два закона о работе с детьми
Суд освободил журналистов от штрафов по иску ректора Горного
В память о погибших в Керчи Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище
В реке Славянка погибла рыба
«Водоканал» подтвердил сброс химии в канализацию на севере Петербурга
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы