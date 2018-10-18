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Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек

Шкиперский таможенный пост пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» за прошедший сезон принял 1,5 миллиона человек
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