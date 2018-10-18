Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований
Торжественное награждение в Смольном призеров крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований