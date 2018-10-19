Фотогалереи
Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино

Александр Беглов посетил социальные учреждения Колпино
Новости 24
На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело
Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию
Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности
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Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"
Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице
Взрыв в Гатчине: пострадал один человек
Воинов вернули на Аничков дворец
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга