Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.