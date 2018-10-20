Фотогалереи
Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург арена» собрало рекордное количество зрителей.
Новости 24
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