Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"

Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе приехал в Петербург, чтобы представить фильм "Как прогулять школу с пользой"