В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков

В Ленинградской области идут съёмки сериала по роману Захара Прилепина "Обитель", в главной роли Сергей Безруков