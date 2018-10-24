В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа