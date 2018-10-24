Фотогалереи
В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа

В Петербурге после реставрации открылась торговая галерея на цокольном этаже Пассажа
Новости 24
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой