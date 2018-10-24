Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода

Мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге готовят к рекультивации, а так же планируется модернизация мусороперерабатывающего завода