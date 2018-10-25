Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково