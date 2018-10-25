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Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые приземлился в петербургском аэропорту Пулково
Новости 24
Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково
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