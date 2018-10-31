В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом