В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом

В Петербурге почтил погибших при взрыве самолёта в небе над Синайским полуостровом