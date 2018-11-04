Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Кен Хенсли рок-музыкант, экс-участник Uriah Heep, на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Кен Хенсли и Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Кен Хенсли рок-музыкант, экс-участник Uriah Heep, на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Вокалист шведской группы Vacuum Маттиас Линдблум на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Екатерина Иванчикова - солистка группы Iowa на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Президент компании NCA Михаил Шурыгин и актер Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Актер Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Группа T.O.P. GUN на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards
Группа T.O.P. GUN на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards
Олег Гаркуша музыкант, певец и телеведущий, шоумен, участник группы «АукцЫон»
Президент компании NCA Михаил Шурыгин