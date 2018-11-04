Фотогалереи
Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Кен Хенсли рок-музыкант, экс-участник Uriah Heep, на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Кен Хенсли и Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Кен Хенсли рок-музыкант, экс-участник Uriah Heep, на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Вокалист шведской группы Vacuum Маттиас Линдблум на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Екатерина Иванчикова - солистка группы Iowa на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Президент компании NCA Михаил Шурыгин и актер Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Актер Михаил Боярский на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Группа T.O.P. GUN на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Первая независимая музыкальная премия NCA Saint Petersburg Music Awards

Группа T.O.P. GUN на вручении первой независимой музыкальной премии NCA Saint Petersburg Music Awards

Олег Гаркуша музыкант, певец и телеведущий, шоумен, участник группы «АукцЫон»

Президент компании NCA Михаил Шурыгин
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