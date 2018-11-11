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«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Художники HoodGraff на месте уничтоженного портрета Шевчука нарисовали картину с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Новости 24
Петербург и Орловская область продлили соглашение о сотрудничестве
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука
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