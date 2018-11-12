В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города

В Петербурге в Таврическом дворце прошел ежегодный Осенний Покровский бал, который собрал студентов из 26 ведущих вузов города