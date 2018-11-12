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В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
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