В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге прошел IV Географический диктант