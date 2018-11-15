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Праздник «Золотой урожай» в очередной раз отметили в БКЗ «Октябрьский», садовод приехал поздравить Игорь Николаев

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
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