Праздник «Золотой урожай» в очередной раз отметили в БКЗ «Октябрьский», садовод приехал поздравить Игорь Николаев

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»
В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, посвященный ежегодному празднику «Золотой урожай»