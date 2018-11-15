На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»
На канале Грибоедова появился арт-объект приуроченный к Международному Культурному — «ПапаWок»