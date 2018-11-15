В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика
В честь дня рождения метрополитена в вестибюле станции "Пушкина" читают стихи русского классика