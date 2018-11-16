Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова"