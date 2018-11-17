Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов
Петербургские моржи устроили заплыв по Неве, отметив День Дельфинов