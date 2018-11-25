Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"в Ледовом дворце Санкт-Петербурга